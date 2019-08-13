Тюменские следователи не нашли доказательств участия экс-чиновника в поджоге дома в Ярково

СЕГОДНЯ 08:55 2019-08-13T09:03:10+03:00

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Бывшего главу поселка Винзили Тюменского района и экс-главу Ярковского района Евгения Щукина не удалось привлечь по статье о поджоге дома. Следователи не нашли тому доказательств, сообщил “Комсомолке” источник, близкий к ситуации.

Напомним, чиновник и без того уже осужден на три года в исправительной колонии общего режима за превышение полномочий. Являясь главой администрации Винзилей в 2012 году он выдал разрешение на строительство многоквартирного дома без положительного заключения экспертизы проектной документации. Из-за новых подозрений его переводили в СИЗО, но теперь вновь отправят в колонию.

В поджоге Щукина обвиняет житель Ярково - владелец дома бывший прокурор Владимир Матаев. Он считает, что именно Щукин 1 сентября 2018 года устроил пожар, когда в доме находились шесть человек, включая ребенка. Тогда пострадало имущество и сам Матаев, получивший ожоги. Как утверждает бывший прокурор, нужно это было Щукину, чтобы отомстить за активную общественную деятельность прокурора: в то время Матаев состоял в районной Общественной палате и обнаружил нарушения в работе чиновников. Щукину о том было известно, вот он и принял меры. Однако слова Матаева о поджоге не подтвердились.

По сведениям бывшего прокурора, делом о поджоге занимается управление СК РФ по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU