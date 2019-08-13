Тюменские поисковики принимают участие в международной экспедиции

СЕГОДНЯ 13:17 2019-08-13T13:17:47+03:00

Тюменские поисковики трудятся в Ленинградской области. Фото - управление информационной работы и связей с общественностью Дворца творчества и спорта «Пионер».

Всего от региона заявлено 39 человек

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Поисковики Тюменской области участвуют в экспедиции «Волховский фронт. Апраксин». Кроме них, на полях Ленинградской области трудятся еще более 600 человек.

В минувшее воскресенье, 11 августа, состоялось торжественное открытие экспедиции «Волховский фронт. Апраксин», также был дан старт полевым работам и образовательной программы «Школа поисковика». До 24 августа поисковики будут проводить полевые работы на территории Кировского района Ленинградской области. Участники экспедиции – свыше 650 человек: поисковики из России, Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Латвии и Литвы, а также военнослужащие поискового батальона.

– От Тюменской области в экспедиции принимают участие 39 поисковиков – бойцы поисковых отрядов «Десант», «Савояр», «Тюмень-ТюмГУ», «Салют Победы», «Санбат». Их руководитель Артур Ольховский выступает начальником лаборатории по работе с именными вещами и документами экспедиции, – рассказали в управлении информационной работы и связей с общественностью Дворца творчества и спорта «Пионер».

Там добавили, что в рамках летней экспедиции тюменский отряд проведет поисковые работы в Ржевском районе Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU