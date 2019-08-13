Тюменцы очистят от отходов берег озера Андреевское

СЕГОДНЯ 16:27 2019-08-13T16:27:30+03:00

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«Тюменское экологическое объединение» при помощи добровольцев очистит популярное место отдыха горожан – берег озера Андреевское. Еще одну акцию проведут в Тобольске.

Отмечается, что подробная информация о месте сбора будет размещена в официальных аккаунтах «ТЭО» в соцсетях. По словам вдохновителей акции – супругов Маловых – идея об организации субботника на берегу озера пришла спонтанно.

– Нам очень грустно видеть появляющиеся здесь свалки. О комфортном отдыхе в таких условиях речи не идет. Первое время старались убирать, что можем – сами, но поняли, без помощи нам не справиться, – объяснила Анастасия Малова.

В этот же день в Тобольске пройдет стратегическая командная квест-игра по раздельному сбору мусора на открытом воздухе «Чистые игры – чистый Тобольск». Ее участники в игровой форме получат опыт обращения с отходами. По словам организаторов, за одну игру 100-200 человек собирают от 2 до 6 тонн мусора. Регоператор со своей стороны взял на себя все заботы по вывозу собранных во время игр отходов. Начало мероприятия в 9.30 у ДК «Синтез».

ИСТОЧНИК KP.RU