В Тюмени стартовала акция «Собери ребенка в школу»

СЕГОДНЯ 08:42 2019-08-13T08:42:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Каждый может помочь встретить детям День знаний в полной готовности. Организаторы приглашают всех тюменцев присоединиться к акции.

– Цель акции – оказание адресной помощи детям из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, чье материальное положение в данный момент не позволяет полностью и качественно собрать ребенка в школу, – отметила Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, координатор федерального проекта «Крепкая семья» в Тюменской области.

Для того чтобы принять участие в акции, до 28 августа необходимо передать организаторам новые школьные принадлежности для первоклашек:

- тетради, дневники, обложки;

- ручки, простые карандаши, ластики, пеналы, точилки;

- альбомы, цветные карандаши, фломастеры, краски, баночки «непроливайки», кисточки;

- линейки, транспортиры, циркули;

- пластилин и доски для лепки, цветная бумага, ножницы, клей;

- портфели, мешки для сменной обуви.

Для удобства работают несколько точек сбора школьных принадлежностей в разных районах города:

1. Центр раздач совместных покупок «Паутина»

г. Тюмень, ул. Рижская, д. 58

тел. 8(3452)20-67-62

2. Центр раздач совместных покупок «Оборона»

г. Тюмень, ул. Ямская, д. 73, корп. 2

тел. +7-919-959-20-29

3. Центр раздач совместных покупок «Восточный»

Адрес: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 129/1 (с торца)

тел. +7-922-482-71-43

4. Центр раздач совместных покупок «Центр»

Адрес: г. Тюмень, ул. Станкостроителей, д. 1, офис 105 (справа от ТЦ «Калинка»)

Тел: +7-904-499-29-11

– Акция важна, особенно для малообеспеченных многодетных семей. В нашем городе есть семьи, у которых достаток позволяет купить лишнюю канцелярию. Готовясь вместе со своими детьми к новому учебного году, не трудно купить на 2 ручки больше, тем самым помочь нуждающимся и показать детям необходимость помогать. К тому же, 2-3 тетрадки – это уже больше, чем ничего, – поделилась Галина Сушинских, заместитель председателя тюменского регионального отделения «Российский детский фонд». – Мы в свою очередь каждый год собираем первоклашек к 1 сентября, в этом году вручили уже 45 портфелей, а впереди еще весь август.

Давайте вместе подарим детям настоящий праздник!

ИСТОЧНИК KP.RU