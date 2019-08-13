В Тюмени набирают волонтеров на празднование 75-летия региона

СЕГОДНЯ 08:15 2019-08-13T08:15:09+03:00

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В Тюмени набирают волонтеров, которые помогут провести праздничные мероприятия, приуроченные к 75-летию области. Они пройдут 16 и 17 августа.

Для участия в мероприятии надо зарегистрироваться на сайте добровольцыроссии.рф, затем пройти по ссылке и прикрепиться к определенной площадке. Потом надо выбрать роль, которую участник хочет занять и нажать «подать заявку». После остается только ждать подтверждение заявки от организаторов на сайте.

– 16 августа у ДК «Нефтяник» волонтеры могут помогать администратору с рассадкой гостей по автобусам, а потом сопроводить делегацию от до набережной реки Тура. Время пребывания: с 18.30 до 22.00. Также есть возможность помочь в организации навигации на набережной и рассадке на трибунах. Там также надо быть с 18.30 до 22.00, – рассказали в управлении информационной работы и связей с общественностью Дворца творчества и спорта «Пионер».

Там добавили, что 17 августа волонтеров ждут на площади 400-летия Тюмени. Здесь молодые люди могут помочь в координации и навигации, а также регулировке тайминга выступлений муниципальных образований по программе. Время пребывания – с 11 утра до 6 вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU