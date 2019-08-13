Звукорежиссер фильма «Притяжение» расскажет тюменцам о работе в кино

СЕГОДНЯ 07:39 2019-08-13T07:39:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмень с лекцией приедет звукорежиссер Андрей Бельчиков. Среди его работ такие фильмы, как «Притяжение» и «Лед». Он поделится с местными жителями своим опытом, ответит на вопросы, а также расскажет об особенностях работы звукорежиссером.

Отмечается, что во время лекции Бельчиков расскажет участникам встречи о своих работах, звуке в большом кино, поделится собственным опытом. Мероприятие пройдет в субботу, 17 августа, в 17.00 в центре развития региональных медиа и кино «Медиаполис». Его может посетить любой желающий по предварительной регистрации.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что областную столицу с лекциями посетил обладатель двух Каннских львов и премии «Ника» Юрий Карих. Эти награды он получил за монтаж фильмов «Лето» и «Ученик».

ИСТОЧНИК KP.RU