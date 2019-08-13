Лже-сотрудник банка похитил у тюменки 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:20 2019-08-13T06:20:12+03:00

Доверчивая тюменка рассказала мошеннику все о своей банковской карте. Фото - pixabay.com.

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Тюменку обокрал сотрудник банка. Вернее, им представился мошенник, который обманным путем заставил женщину лишиться крупной суммы денег.

В городскую полицию поступило заявление от жительницы областного центра. Девушка сообщила, что попалась на уловки телефонного мошенника.

– Потерпевшей поступил звонок с неизвестного абонентского номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности одного из тюменских банков и сообщил о необходимости оперативного предотвращения несанкционированных действий со счетом карты. Во время разговора неизвестный потребовал для успешного выполнения операции сообщить необходимые банковские реквизиты. Доверчивая тюменка выполнила все указания звонившего, – рассказали в УМВД по Тюмени.

Там добавили, что только потом девушка осознала, что попалась на уловки телефонного мошенника и обнаружила списание 400 тысяч рублей. Сейчас стражи правопорядка устанавливают личность злоумышленника. Ему грозит шесть лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU