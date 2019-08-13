Волонтеры пристыдили тюменцев, распивающих алкоголь на детской площадке

СЕГОДНЯ 06:45 2019-08-13T06:45:13+03:00

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В Тюмени пара распивала спиртное прямо на детской площадке. За дело взялись местные активисты: они побеседовали с нарушителями.

Волонтеры отряда «Action», действующего при областном центре профилактики и реабилитации, совместно с полицейскими приняли участие в рейде «Детские площадки – территория безопасности!». Подобное мероприятие проведено в Тюмени впервые.

– Активисты вышли во дворы домов, расположенных на улице Олимпийской. У дома №12 участники профилактического мероприятия заметили взрослую пару, распивающую алкогольные напитки рядом с детской песочницей. Инспектор составил административный протокол, а волонтеры провели профилактическую беседу. Они вручили информационные листовки и напомнили о моральной ответственности старшего поколения за воспитание детей и подростков, – рассказали в департаменте социального развития Тюменской области

Там также отметили, что значимость рейда оценили жители прилегающих домов. Они поблагодарили активистов волонтерского движения за неравнодушное отношение к проблеме пьянства на придомовой территории. Кстати, тюменцы не только предложили свою помощь в раздаче листовок жильцам, но и решили самостоятельно выявлять нарушителей закона.

ИСТОЧНИК KP.RU