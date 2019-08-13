2019-08-13T05:40:23+03:00
Общество

В Тюмени сегодня отключат несколько светофорных объектов

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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В Тюмени отключат светофоры.В Тюмени отключат светофоры.Фото: Вадим Бегун
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 13 августа, будут отключены светофоры.

Так, с 13.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Молодежной и Самарцева, а также на пересечении улиц Самарцева и Южной.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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