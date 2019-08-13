Погода на 13 августа в Тюмени: погода такая же, что и вчера

СЕГОДНЯ 05:00 2019-08-13T05:00:36+03:00

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Сегодня, 13 августа, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.

Температура воздуха ночью составит +17 градусов, днем потеплеет до 23 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +24. Вечером столбик термометра опустится до отметки +19 градусов. Ветер восточный, переходящий в северо-восточный, 2-5 метров в секунду.

13 августа отмечается день памяти праведника Евдокима. В народе этот день называли Евдокимово заговенье, так как с 14 августа начинается Успенский пост. В прежние времена наши предки следили на Евдокима за восходом: если солнце при восходе ярко-красное и вскоре прячется в облака – можно ждать дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU