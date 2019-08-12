«Туда падают люди»: тюменцы не могут попасть «Преображенский» из-за канавы

СЕГОДНЯ 16:48 2019-08-12T16:50:29+03:00

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Тюменцы направили обращение в администрацию города. Жители комплекса «Преображенский», жалуются на канаву возле пешеходного перехода. По словам тюменцев, во всем виноваты ливни, которые прошли в Тюмени. Канава переполнилась, а городские власти не спешат решать проблему.

«Мы, жители комплекса «Преображенский», требуем принять оперативные меры по устранению угрозы жизни и здоровью людей. Пешеходный переход в районе остановки «Улица Губернская» граничит с глубокой канавой, образовавшейся там относительно недавно. Во время ливней, прошедших в Тюмени, канава до основания наполнилась водой, но никто не обратил на это внимания. Туда начали падать люди, поскольку возле ямы даже нет приличного ограждения, только ленточка», - жалуются тюменцы.

Кроме того, горожане утверждают, что в этом месте нет освещения.

«Помогите!», - пишут жители «Преображенского».

В пресс-службе администрации города пояснили, что ситуация - на контроле у властей, передает ФедералПресс.

ИСТОЧНИК KP.RU