Тюменская семья, в которой родились тройняшки, улучшит жилищные условия за счет бюджета

СЕГОДНЯ 16:47 2019-08-12T16:47:33+03:00

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Многодетные семьи Тюменской области продолжают пользоваться мерой социальной поддержки по выделению средств из бюджета на улучшение жилищных условий. Очередную единовременную выплату в ближайшее время получит семья Переладовых из Тюмени, в которой в июле родились три дочери - Александра, Виктория и Юлия.

Самому старшему сыну Роману в семье - десять лет, младшему Андрею - пять, и вот сейчас у родителей появилась еще тройня. Благодаря поддержке из регионального бюджета семья сможет улучшить свои жилищные условия, пояснили в пресс-службе правительства области. Соответствующие распоряжение о выделении средств подписал сегодня, 12 августа, губернатор Александр Моор.

Напомним, дополнительная мера социальной поддержки, в виде единовременной выплаты на улучшение жилищных условий семьям, в которых родилось одновременно трое и более детей введена в регионе с 2013 года.

За семь лет эту региональную поддержку получили 46 семей из Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Голышмановского городского округа, а также Сладковского, Тюменского, Тобольского, Нижнетавдинского, Сорокинского, Омутинского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU