2019-08-12T15:09:02+03:00
Происшествия

В тюменском бассейне пять человек отравились хлором

Заведение прикрыли на целый месяц
Вадим Бегун
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В Тюмени хлором отравили 5 человек.В Тюмени хлором отравили 5 человек.
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В Тюмени на 30 суток приостановлена деятельность бассейна ООО «Маяк», который находится в здании культурно-развлекательного комплекса «Домино». Однако постановление суда предприниматель еще может обжаловать.

– Согласно заключения эксперта и протокола осмотра, в бассейне были установлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, проба воды не соответствовала требованиям по содержанию хлора. Руководство компании не предоставило надзорному органу документы, подтверждающие безопасность средств, применяемых для обеззараживания воды. Кроме того, не ведется лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна по мутности, цветности и запаху, а также остаточному содержанию хлора, – рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.

Там добавили, что у ООО «Маяк» имелась возможность для соблюдения норм санитарно-эпидемиологического законодательства, однако руководство ничего для этого не предприняло. Законный представитель компании признал вину в судебном заседании. Местный Роспотребнадзор настоял на приостановлении деятельности бассейна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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