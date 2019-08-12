Служебная собака нашла в морозилке у тюменки крупную партию наркотиков

СЕГОДНЯ 15:31 2019-08-12T15:31:24+03:00

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Жительница Тюмени прятала наркотики в морозильной камере. Однако служебная собака и там их нашла.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали в Тюмени ранее судимую 47-летнюю местную жительницу. Она подозревается в сбыте наркотических веществ.

– При личном досмотре в присутствии понятых у нее в кармане куртки был найден и изъят сверток, приготовленный к сбыту. При помощи служебно-розыскной собаки в квартире женщины, расположенной по улице Газовиков, также найден пакет с предположительно наркотическим веществом, который находился в морозильной камере, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Там добавили: позже эксперты-криминалисты установили, что изъятым является наркотическое средство «гашиш» общей массой около 660 граммов.

В настоящее время подозреваемая задержана. За сбыт наркотиков ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU