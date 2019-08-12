2019-08-12T14:11:05+03:00
Происшествия

Поезд насмерть сбил пенсионера под Тюменью

Мужчина не реагировал на сигналы машиниста
Вадим Бегун
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Под Тюменью поезд сбил пенсионера. Фото - пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.Под Тюменью поезд сбил пенсионера. Фото - пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
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В минувшую субботу, 10 августа, в 22.50 минут на перегоне Тюмень-Утяшево пассажирский поезд переехал мужчину. Спасти его не удалось.

– 67-летний мужчина шел по путям. На подаваемые машинистом поезда сигналы большой громкости он не обращал внимания. К сожалению, экстренное торможение не позволило избежать наезда, – рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что молодой парень погиб под колесами поезда в областном центре. Его тело было обнаружено 16 июля на 2143 километре 6 пикета перегона Тюмень-Войновка с признаками железнодорожного травмирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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