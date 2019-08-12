Глава Югры Наталья Комарова поможет реализации общественных инициатив в Югре

СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-12T13:22:18+03:00

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова продолжает серию рабочих поездок по муниципалитетам региона. Она уже посетила Нягань, Октябрьский район, поселения Березовского района, Сургут. К сентябрю губернатор планирует побывать во всех муниципалитеты Югры, чтобы лично услышать жителей на местах, проверить их вовлеченность в реализацию нацпроектов и посмотреть, как работает местная власть. Ведь за развитие и устойчивость на территории ответственность несет, прежде всего, глава муниципалитета.

Напомним, на последней стратегической сессии по реализации национальных проектов в формате «Команда Югры» Наталья Комарова поставила перед органами власти задачу по созданию таких условий, чтобы каждый югорчанин получил точку входа в каждый национальный проект. Выполнение этой задачи глава региона и планирует проверить в ходе поездок. Но поскольку губернатор в постоянном диалоге с жителями и в курсе проблем муниципалитетов, она также ответит на запросы жителей. Узнать о потребностях югорчан на местах в том числе помогает Инстаграм, где губернатор анонсирует свои поездки и ждет от людей обратную связь.

Так, визит в Березово был посвящен, в том числе решению проблем, связанных с паводком и ремонтом взлетно-посадочной полосы. Наталья Комарова провела выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и встретилась с гражданами, работниками аэропорта, подрядной организацией, ремонтирующей взлетно-посадочную полосу. В Сургуте она обсудила с людьми вопросы долевого строительства.

В зависимости от потребности жителей в муниципалитетах встречи организуются в трудовых коллективах по отраслям, проводятся тематические онлайн-конференции или открытые зальные встречи. К слову, последний вариант был выбран для сургутских дольщиков. Кроме того, там же в Сургуте состоялась онлайн-конференция, посвященная вопросам благоустройства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Приняли участие в ней не только жители Сургута, но и все югорчане. Тема была определена на основе их откликов в социальных сетях и по горячей линии. От жителей поступило около 200 вопросов.

– Рада, что формат таких конференций востребован. Важно, что мы, жители Югры, можем в конструктивном диалоге прийти к нужным решениям. Уверена, что обещания руководителей муниципальных образований по завершению строительства и реконструкции детских и спортивных площадок, приведению в достойный вид общественных пространств, дворов, строительству нового скейтпарка в Нефтеюганске, пешеходных дорожек в Нягани, благоустройству территории храма в Советском и другие – будут выполнены. Уверена в этом, потому что мы делаем эту работу вместе, - написала Наталья Комарова у себя в Инстаграме, имея ввиду, что югорчане не зрители, не контролеры, а участники процесса реализации нацпроектов.

Кстати, Югра участвует в 11 национальных проектах, в состав которых входит 53 региональных. И все решения, принятые по ним, должны быть направлены на интересы каждой югорской семьи, каждого югорчанина. Такова позиция губернатора.

Стоит отметить, что рабочие поездки по региону губернатор совершает регулярно, не менее двух раз в год в каждое из 22 муниципальных образований, и в разных форматах работает с жителями. Так, в 2012 году в ходе поездок проходили тематические встречи с представителями разных профессий - журналистами, творческой интеллигенцией, медицинскими работниками, учителями. В 2013 году в каждом муниципалитете организовывались открытые встречи с жителями по наиболее актуальным для них проблемам. В 2014-2017 годах встречи проходили в трудовых коллективах, организациях и в различных социальных учреждениях. А в 2018 году прошли 22 муниципальных стратегических сессии, в которых приняли участие 1354 человека. На муниципальных, а также на состоявшихся кустовых стратегических сессиях в Сургуте, Нижневартовске и Югорске прозвучало 2962 предложения по 12 национальным проектам, из них принято в итоговый протокол– 1426. Часть предложений включена в государственные и муниципальные программы.

Визиты главы региона в муниципальные образования в августе-сентябре 2019 года стали логичным продолжением этих стратегических сессий, ведь они направлены на то, чтобы лично проконтролировать реализацию национальных проектов на местах, а также понять уровень заинтересованности и вовлеченности жителей в реализации этих проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU