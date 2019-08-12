Полмиллиарда рублей задолжали тюменские предприятия своим работникам

СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-12T13:22:00+03:00

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В Тюменской области за 7 месяцев этого года выплачена задолженность по заработной плате более 485 миллионов рублей. Было выявлено 3074 нарушений в сфере оплаты труда.

По информации тюменской прокуратуры, для устранения нарушений внесено 143 протеста, 260 представлений, в суды направлено 1 363 иска, объявлено 113 предостережений. К дисциплинарной ответственности привлекли 211 человек, к административной – 181. Возбуждено 45 уголовных дел.

– По данным оперативного мониторинга по состоянию на 1 августа в регионе 24 организации имеют задолженность по заработной плате на общую сумму более 145 миллионов рублей. Более половины суммы задолженности приходится на 17 организаций, проходящих различные процедуры банкротства – это АО Завод «Сибнефтегазмаш», ПАО «Ялуторовский автомобильный завод», ЗАО «Тюменский строитель», ЗАО «Стройимпульс» и другие, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, добавив, что работа по защите трудовых прав продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU