Тюменец получил миллион рублей, выиграв конкурс на «Тавриде»

СЕГОДНЯ 13:46 2019-08-12T13:46:59+03:00

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В Крыму, где проходило закрытие двенадцатой смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», подвели итоги грантового конкурса. 23-летний тюменец Федор Маслов стал одним из победителей. Его проект «Комик в деревне 2.0» выиграл миллион рублей.

– Я хочу познакомить жителей сельской местности с новым жанром в юморе. Всего в проект будет вовлечено 13 сельских поселений, две области УФО с населением более 7 тысяч человек. Мы проведем более 13 часов Stand Up выступлений и 26 часов работы образовательной площадки «Комплексное развитие сельских территорий». Вовлечем в проект 30 волонтеров и 8 партнеров, – рассказал Маслов.

Он отметил, что главная идея его проекта – изучение традиций и культуры жизни на селе. Молодой человек собирается доносить через юмор, что курить, употреблять алкогольные напитки, а также не слушаться родителей – это плохо. В рамках проекта лучшие его участники поедут на представление итогов на фестиваль команд КВН в Сочи. Кроме того, будет организован Stand Up тур по населенным пунктам Тюменской и Курганской областей.

В завершение планируется создание образовательной площадку по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Для этого в каждом населенном пункте будет организована специальная площадка с целью информирования молодежи о мерах господдержки молодежи на селе.

ИСТОЧНИК KP.RU