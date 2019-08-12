Тюменка отсудила 60 тысяч рублей за рухнувший в магазине на ее дочку стол

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-12T12:04:05+03:00

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Тюменский суд частично удовлетворил исковые требования жительницы областного центра. На ее дочку в магазине упал упаковочный стол, и она потребовала полмиллиона в чет компенсации морального ущерба.

– В сентябре прошлого года девочка с матерью и младшей сестрой находилась в магазине «Райт» по улице Энергетиков. Около 20.00 она взяла из автомата жевательную резинку, а потом подошла к упаковочному столу и стала его раскачивать. Стол упал и придавил ребенку палец на правой руке. Мать вызвала бригаду скорой, которая доставила их в больницу. Девочка получила открытый перелом фаланги среднего пальца, а также неполный вывих ногтевой пластины этого же пальца, – рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.

Суд взыскал с ООО «Фокус-Ритейл» 60 тысяч рублей компенсации морального вреда, также предприятие оштрафовано на 30 тысяч в доход государства. Изначально мама ребенка обратилась в суд с иском к магазину за компенсацией морального вреда в 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU