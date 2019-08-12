2019-08-12T11:39:02+03:00
Общество

Улицу Дамбовскую в Тюмени закроют в Тюмени на десять дней

Горожанам показали, как можно объехать ремонтируемый участок [СХЕМА]
Вадим Бегун
Поделиться:
Участок улицы Дамбовской в Тюмени закроют для проезда. Фото - Анатолий Манкута.Участок улицы Дамбовской в Тюмени закроют для проезда. Фото - Анатолий Манкута.
Изменить размер текста:

В Тюмени закроют улицу Дамбовскую. Транспорт не сможет ездить по ней в течение десяти дней.

«С 15 по 25 августа будет закрыто движение сквозного транспорта по улице Дамбовской на участке от улицы Одесской до Жигулевской. На данном участке будет проводиться устройство верхнего слоя покрытия в рамках объекта «Реконструкция улицы Мельникайте участок улицы Хабаровская – река Тура с мостовым переходом через р. Тура (Тюмень)», – такое сообщение размещено на официальном сайте Главного управления строительства Тюменской области.

Схема предоставлена ГУС Тюменской области.

Схема предоставлена ГУС Тюменской области.

В ГУС также показали схему объезда ремонтируемого участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24