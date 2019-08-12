Улицу Дамбовскую в Тюмени закроют в Тюмени на десять дней

СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-12T11:39:02+03:00

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В Тюмени закроют улицу Дамбовскую. Транспорт не сможет ездить по ней в течение десяти дней.

«С 15 по 25 августа будет закрыто движение сквозного транспорта по улице Дамбовской на участке от улицы Одесской до Жигулевской. На данном участке будет проводиться устройство верхнего слоя покрытия в рамках объекта «Реконструкция улицы Мельникайте участок улицы Хабаровская – река Тура с мостовым переходом через р. Тура (Тюмень)», – такое сообщение размещено на официальном сайте Главного управления строительства Тюменской области.

Схема предоставлена ГУС Тюменской области.

В ГУС также показали схему объезда ремонтируемого участка.

ИСТОЧНИК KP.RU