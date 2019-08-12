На тюменской трассе в жестком ДТП погиб мужчина

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-12T11:14:25+03:00

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Накануне, 11 августа, в Вагайском районе столкнулись две иномарки – «Киа Рио» и «Шевроле Каптива». К сожалению, есть жертва.

– По предварительным данным, 33-летний водитель корейской иномарки, двигаясь из села Аромашево в Вагайский район, выехал на встречную полосу и на скорости влетел в «Шевроле». Для водителя «Киа» вызвали скорую помощь. Медики приложили все усилия для спасения жизни пострадавшего, однако он скончался от полученных травм в карете фельдшеров, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Там добавили, что травмы также получили пассажирки «Киа» – девочка 2007 года и 37-летняя женщина. У подростка зафиксированы многочисленные ушибы, женщину госпитализировали с вывихом бедра. Также стало известно, что 37-летний водитель «Шевроле» получил закрытые многооскольчатые переломы обеих костей голени и закрытый перелом берцовой кости. Его увезли в больницу Ишима, пишет «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU