2019-08-12T16:02:07+03:00
Происшествия

Тюменка стала жертвой выехавших на криминальные гастроли новосибирцев

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменку обокрали члены банды воров из Новосибирска.Тюменку обокрали члены банды воров из Новосибирска.Фото: Ольга Крыльцова
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Заводоуковским полицейским удалось задержать женщину, состоящую в банде преступников, промышлявших воровством. Вместе с сообщниками они обкрадывали квартиры, выставленные на продажу.

В конце 2018 года в полицию обратилась жительница Заводоуковска. Женщина сообщила о том, что у нее из дома украли золотые украшения на сумму 186 тысяч рублей. Стражи порядка провели осмотрели квартиру заявительницы, изъяли улики и опросили возможных свидетелей. Потерпевшая вспомнила, что накануне показывала жилплощадь потенциальным покупателям. Как раз вскоре после их ухода она и заметила пропажу драгоценностей.

– По горячим следам разыскать злоумышленников не получилось. Однако на днях все же удалось задержать одну из преступниц, которая призналась в содеянном. Она рассказала, что драгоценности взяла, когда хозяйка находилась в другой комнате. Постоянно женщина проживает в Новосибирске, оттуда регулярно выезжает в соседние регионы на незаконные заработки. Вместе с сообщниками она находит объявления о продаже недвижимости, квартиры грабит во время осмотра, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В настоящее время расследование дела продолжается. Фигурантам «светит» до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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