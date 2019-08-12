2019-08-12T12:57:42+03:00
Звезды

В Тюменской области капитально ремонтируют 41-летний Дворец культуры

Подобные объекты не остаются без внимания властей региона
Вадим Бегун
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В Тюменской области ремонтируют очень старый Дворец культуры. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.В Тюменской области ремонтируют очень старый Дворец культуры. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.
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В Стрехнинском сельском поселении Ишимского района уже этой осенью сдадут Дворец культуры. Губернатор Тюменской области Александр Моор утверждает: после завершения капитального ремонта здание станет новым центром притяжения для местных жителей.

Средства на капитальный ремонт построенного в 1978 году здания в размере более 59 миллионов рублей выделены в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Основная сумма – 54 миллиона – предоставлена областным бюджетом, еще около 5,6 миллионов выделено из федерального. На сегодняшний день подрядчик уже завершил ремонт внутреннего водопровода и канализации, системы отопления и электроснабжения, а также кровли.

– Региональная программа строительства в небольших населенных пунктах модульных зданий для размещения объектов социальной сферы будет продолжена. Модульные клубы и фельдшерско-акушерские пункты очень востребованы на селе. При планировании бюджета на 2020 год мы вложим в программу строительства модульных зданий для размещения учреждений культуры и здравоохранения максимально возможные средства, – подчеркнул Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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