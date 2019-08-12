Начальница тюменского отделения почты четыре года воровала деньги клиентов

СЕГОДНЯ 10:24 2019-08-12T10:24:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области бывшая начальница отделения связи клала деньги, поступившие от клиентов, мимо кассы, а именно себе в карман. Совершать противоправное деяние ей удавалось долгое время, но однажды служба безопасности организации заподозрила неладное.

– С сентября 2015-го по июль 2019 года 49-летняя подозреваемая исполняла обязанности начальника отделения почтовой связи одной из деревень Голышмановского городского округа. Являясь материально-ответственным лицом, женщина присваивала деньги, поступавшие от граждан за уплату приобретенного товара. Но в кассу она их не передавала, а тратила по своему усмотрению. Злоумышленнице удалось присвоить более 145 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Женщине может грозить лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU