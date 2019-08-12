Тюменец целую неделю провел в больнице после солнечного ожога

СЕГОДНЯ 09:33 2019-08-12T09:33:32+03:00

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За два месяца лета к врачам Областной клинической больницы № 1 Тюмени с солнечными ожогами обратилось тридцать горожан. Одного из них госпитализировали в ожоговое отделение медицинского учреждения с солнечным ожогом второй степени. Мужчина провел в больнице целых семь дней.

Несмотря на то, что солнце этим летом совсем не радует тюменцев, все же тридцать человек умудрились получить солнечные ожоги за два прошедших месяца. Для тех, кто собирается посетить жаркие страны, местные врачи решили напомнить о правилах поведения на солнце.

– Основное правило – после 10-15 минутных солнечных ванн следует переместиться в тень. При ярком солнце предпочтительнее гулять в тени деревьев, под зонтиком. Время с 12 до 16 часов дня лучше всего посвятить отдыху в помещении. Одежда должна быть из натуральных материалов, свободного кроя, обязателен головной убор и солнцезащитные очки, – рассказала пресс-секретарь ОКБ №1 Валентина Митюшина.

Она также отметила, что нужны солнцезащитные средства и для детей, и для взрослых. Если же ожога избежать не удалось, то необходимо как можно быстрее укрыться от солнечных лучей и охладить место ожога прохладной водой, а вечером нанести специальное увлажняющее средство, предназначенное для кожи после загара. Другими кремами и маслами пользоваться не рекомендуется.

ИСТОЧНИК KP.RU