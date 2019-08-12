ФК «Тюмень» пригласила Неймара, пообещав ему апартаменты на Лесобазе

СЕГОДНЯ 08:39 2019-08-12T08:39:11+03:00

В местной команде он точно не будет находиться в тени Мессии и Мбаппе

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Футбольный клуб «Тюмень» пригласила бразильца Неймара, который сейчас защищает эмблему французского «ПСЖ», выступать за них. Среди особых привилегий, которые получит звезда футбола – шикарная квартира на Лесобазе. Но это еще не все сюрпризы для именитого спортсмена.

Так, клуб обещает бразильской звезде бесплатный купон в барбершоп под названием «Доширак», экскурсию по мосту Влюбленных, а также игру с Артуром Газдановым, ну и, конечно, лучших фанатов. Предполагается, что Неймар будет получать в месяц 10 тысяч рублей плюс социальный пакет. Передвигаться футболист будет с комфортом – но по железной дороге.

Тюменцы шутку не оценили, и назвали ее заезженной. Однако некоторые все же не прочь увидеть бразильца в команде: «Как актер – он классный».

Напомним, ФК «Тюмень» сейчас играет в третьем по силе дивизионе России. Команда находится на четвертом месте, ее опережают «Акрон», «Урал-2» и «Камаз».

ИСТОЧНИК KP.RU