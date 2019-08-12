Тюменка прописала в квартире почти 200 мигрантов, а потом украла коляску

СЕГОДНЯ 06:20 2019-08-12T06:20:22+03:00

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Жительница города Тюмени в разное время зарегистрировала в квартире родителей почти 200 мигрантов. Но это не одно ее правонарушение.

– С 12 февраля по 14 марта этого года женщина представила в орган миграционного учета уведомления о прибытии в квартиру к родителям 37 мигрантов из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. При этом она не намеревалась предоставлять гостям жилье для проживания. А 2 июля в подъезде одного из жилых домов она украла детскую коляску. До этого ее осудили за фиктивную регистрацию 144 мигрантов в родительской квартире. Суд назначил ей штраф в размере 40 тысяч рублей, но он так и не был оплачен, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там также отметили, что по данному уголовному делу утвержден обвинительный акт. Материалы дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU