2019-08-12T07:00:02+03:00
Общество

Тюменский ТРИЦ заставили ответить горожанину, написавшему туда запрос

Местный житель пожаловался в прокуратуру
Вадим Бегун
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Тюменский ТРИЦ не хотел отвечать на запросы граждан. Фото - pixabay.com.Тюменский ТРИЦ не хотел отвечать на запросы граждан. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени местный ТРИЦ посчитал ненужным отвечать на запросы горожан. Однако прокуроры на этот счет имею другое мнение.

Обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации.

– В марте этого года местный житель подал три обращения в Тюменский расчетный информационный центр о проведении перерасчета, исправления ошибки по начисленным платежам за жилищно-коммунальные услуги. Все заявления были рассмотрены на 32 день, а заявителю направлены лишь в мае в ходе прокурорской проверки. Другому горожанину ответ вообще не был дан, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там отметили, что в мае в адрес генерального директора ОАО «ТРИЦ» бфло внесено представление об устранении нарушений закона, которое акционерное общество удовлетворять отказалось. Однако тот пошел в арбитражный суд региона оспаривать представление прокуратуры округа. Судья отказал в удовлетворении заявления ТРИЦ, признав прокурорское представление законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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