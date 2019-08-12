Трансформаторные подстанции Тюмени превратят в произведения искусства

СЕГОДНЯ 07:41 2019-08-12T07:41:59+03:00

Всего арт-объектами станут десять энергообъектов

Изменить размер текста: A A

В Тюмени трансформаторным подстанциям дадут вторую жизнь. Их разукрасят уличные художники.

Компания АО «СУЭНКО» выступит партнером городского проекта «Морфология улиц. Коллаборация». Это образовательный проект и творческий конкурс, в рамках которого перед местными художниками выступают с лекциями и проводят практические уроки ведущие российские художники-урбанисты.

– Мероприятие продолжает идею фестиваля уличных искусств «Морфология улиц» 2017 года. Тогда наше предприятие как партнер проекта предоставила стены трансформаторных подстанций для воплощения творческих идей участников, – рассказали в компании АО «СУЭНКО», добавив, что в этом году уличные художники создадут новый облик десяти энергообъектам предприятия.

Напомним, что фестиваль уличных искусств стартует в областной столице с 17 августа. Подать заявку можно до 16 августа на сайте морфологияулиц.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU