2019-08-12T07:41:59+03:00
Звезды

Трансформаторные подстанции Тюмени превратят в произведения искусства

Всего арт-объектами станут десять энергообъектов
Вадим Бегун
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В Тюмени разукрасят трансформаторные подстанции. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени разукрасят трансформаторные подстанции. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени трансформаторным подстанциям дадут вторую жизнь. Их разукрасят уличные художники.

Компания АО «СУЭНКО» выступит партнером городского проекта «Морфология улиц. Коллаборация». Это образовательный проект и творческий конкурс, в рамках которого перед местными художниками выступают с лекциями и проводят практические уроки ведущие российские художники-урбанисты.

– Мероприятие продолжает идею фестиваля уличных искусств «Морфология улиц» 2017 года. Тогда наше предприятие как партнер проекта предоставила стены трансформаторных подстанций для воплощения творческих идей участников, – рассказали в компании АО «СУЭНКО», добавив, что в этом году уличные художники создадут новый облик десяти энергообъектам предприятия.

Напомним, что фестиваль уличных искусств стартует в областной столице с 17 августа. Подать заявку можно до 16 августа на сайте морфологияулиц.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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