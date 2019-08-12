2019-08-12T05:40:30+03:00
Звезды

В Тюмени устроят пикник на природе для слепоглухих людей

Это ежегодное мероприятие – значимое событие для участников
Вадим Бегун
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В Тюмени пройдет пикник для особенных людей. Фото - пресс-служба департамента социального развития Тюменского области.В Тюмени пройдет пикник для особенных людей. Фото - пресс-служба департамента социального развития Тюменского области.
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В Тюмени пройдет интерактивное мероприятие для слепоглухих «Пикник на природе». Состоится оно 23 августа на базе центра медицинской и социальной реабилитации «Пышма».

Досуговый центр для людей с ограниченными возможностями зрения и слуха работает уже четыре года. Подобное мероприятие позволяет «особенным» людям укрепить здоровье, расширить круг своего общения, а также получить заряд положительных эмоций. Участие в нем примут 20 тюменцев и жителей области.

– Ежемесячные встречи стали уже привычными как для них, так и для специалистов «Пышмы». Каждый раз для них организовываются новые интерактивные мероприятия. Здесь они занимаются творчеством, посещают музеи, ездят на экскурсии, участвуют в мастер-классах, чаепитиях, проводят творческие конкурсы, спортивные соревнования, – рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменского области.

Мероприятие пройдет 23 августа в 12.00. Однако отмечается, что дата может быть перенесена с учетом погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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