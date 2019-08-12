Погода на 12 августа в Тюмени: жара немного спадет

СЕГОДНЯ 05:00 2019-08-12T05:00:31+03:00

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Сегодня, 12 августа, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.

Температура воздуха ночью составит +18, +21 градусов, днем потеплеет до 24 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +27. Вечером столбик термометра опустится до отметки +18 градусов. Ветер юго-восточный, переходящий в восточный, 1-4 метра в секунду.

В этот день почитается память апостолов Силы, Силуана и других. В прежние времена заметили, если в это время дни стоят пасмурные и прохладные, то дождя опасаться не должно, и работы в поле могут продолжаться без остановки; когда же душно и тягостно, и насекомые особенно злы и едки, то будет дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU