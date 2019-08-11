2019-08-11T18:12:54+03:00
Общество

Новый детский сада на 150 мест откроется в Исетском до конца года

Проблем с кадрами не возникнет
Алена Кульмухаметова
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Новый детский сада на 150 мест откроется в Исетском до конца года. Фото с сайта pixabay.comНовый детский сада на 150 мест откроется в Исетском до конца года. Фото с сайта pixabay.com
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В селе Исетское детский сад на 150 мест начали возводить в феврале текущего года. Строительство завершится уже в декабре.

Начальник отдела образования Исетского района Ольга Быбина рассказала, что сейчас подрядчик занимается возведением кровли, внутренней отделкой и благоустройством территории.

После сдачи объекта, в детсаду будет открыто восемь детских групп, в том числе ясельная для детей в возрасте с одного года. А также начнут действовать залы для физкультурных, музыкальных и дополнительных занятий, медицинский кабинет, пищеблок, административные помещения.

Набор малышей будет осуществляться по территориальному закреплению за детским садом. После открытия сада начнется комплектование групп.

- Думаю, что проблем с обеспечением учреждения кадрами у нас не будет, – заявила Ольга Быбина корреспонденту «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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