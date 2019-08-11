2019-08-11T17:20:59+03:00
Общество

Губернатор Тюменской области в соцсетях поделился эмоциями от «АрМИ-2019»

Армейские игры проходили на полигоне ТВВИКУ
Алена Кульмухаметова
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Губернатор Тюменской области в соцсетях поделился эмоциями от «АрМИ-2019». Фото со страницы Александра Моора в соцсети ВКонтактеГубернатор Тюменской области в соцсетях поделился эмоциями от «АрМИ-2019». Фото со страницы Александра Моора в соцсети ВКонтакте
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Девять тысяч человек посетили пятые Армейские международные игры, которые проходили 10-11 августа на Андреевском озере, где расположен полигон ТВВИКУ. Незабываемое по своему масштабу и зрелищности событие не оставило равнодушных.

Тюменцы в соцсетях делятся эмоциями: «Ходил со племянником. Он в восторге!», «Очень круто!», пишут горожане.

Губернатор Тюменской области также рассказал в соцсетях о своих впечатлениях.

Фото со страницы Александра Моора в соцсети ВКонтакте

Фото со страницы Александра Моора в соцсети ВКонтакте

- Уже второй раз Тюмень принимает международный этап АрМИ. Сегодня отдельная инженерная бригада Южного округа стала первой в конкурсе «Безопасный маршрут», а вчера в «Инженерной формуле» победу одержали военнослужащие Межвидового регионального учебного центра «Волжский»! Участники 11 команд мира продемонстрировали мастерство, выучку и мощную волю к победе, - пишет глава региона.

Он также считает, что военные инженеры подают пример подрастающему поколению. Возможно, для кого-то из мальчишек на трибунах Армейские игры стали определяющим событием в выборе профессии. Александр Моор отметил и представителей Тюменского военно-инженерного училища имени маршала Прошлякова, которые не первый раз участвуют в Армейских играх. В этом году команда вуза заняла второе место во всероссийском этапе конкурса «Безопасный маршрут».

- Ребятам совсем немного не хватило, чтобы представлять нашу страну сегодня на финале международных игр, но уверен, что они горячо поддерживали своих российских и иностранных коллег, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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