Россия стала победителем «Безопасного маршрута» армейских игр под Тюменью

СЕГОДНЯ 15:42 2019-08-11T16:08:39+03:00

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В Тюмени завершились V Армейские международные игры. Команда из России победила в финальных соревнованиях конкурса подразделений инженерных войск «Безопасный маршрут». Второе место у команды Республики Беларусь. Третье место поделили представители Социалистической Республики Вьетнам и Республики Узбекистан.

Награды победителям и призерам вручили губернатор Тюменской области Александр Моор и начальник инженерных войск Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

По словам генерала, профессиональное мастерство участников конкурсов «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» растут от года к году.

Александр Моор поздравил победителей

- Сейчас мы усложнили условия выполнения нормативов и увеличили объем задач, стоящих перед участниками соревнований. Но результаты по-прежнему высокие. Кроме того, мы успели подготовить команды из других государств к выступлениям на российской инженерной технике. С организацией конкурса командование ТВВИКУ справилось хорошо, - сказал Юрий Ставицкий.

По мнению начальника инженерных войск Вооруженных сил России, конкурсы профессионального мастерства военных инженеров в рамках Армейских международных игр объединяют народ и армию.

Добавим, что V Армейские международные игры, которые прошли на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова 11 августа, посетили более 5 тысяч тюменцев и гостей областной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU