Тюменцы могут подарить вторую жизнь старым вещам

СЕГОДНЯ 13:14 2019-08-11T13:14:58+03:00

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На следующей неделе, 15 августа, жители областной столицы научатся дарить вторую жизнь старым вещам. Мастер-класс от руководителя первой эко-мастерской Дмитрия Велижанина пройдет на воркшопе, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Тюменцы смогут как преобразить старые вещи, так и приобрести обновленные в обмен на ненужные. Дмитрий поделится секретом преобразования старых вещей и поделится своими знаниями с участниками. Помимо этого, горожане узнают, как помогать социальным центрам с помощью, казалось бы, ненужных атрибутов. После этого участники приступят к реставрации и переделке. Все, что останется после выставки можно будет сдать в центр «Семья», который собирает игрушки, одежду, бытовые предметы для нуждающихся детей и взрослых, а остальные атрибуты передать в эко-мастерскую для переделок. Желающих ждут в мультицентре «Моя территория», начало в 18:30

Отметим, что D.I.Y-сессия входит в программу марафона событий от мультицентра «Моя территория». Каждый четверг августа в пространстве реализуются события для тюменцев. Так, в следующий четверг, 22 августа, пройдет мастер-класс по созданию мини-мультфильма от студии анимации «Пин», а 29 августа мастер-класс по сыроварению.

ИСТОЧНИК KP.RU