СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-11T10:18:26+03:00

Водитель «Тойоты» оказался в больницы после столкновения с лосем на трассе под Тюменью. Фото с сайта pixabay.com

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Жёсткое дорожно-транспортное происшествие случилось 9 августа на 184 километре трассы «Курган-Тюмень». На дорогу выскочил лось и «влетел» в иномарку. Водитель пострадал, животное погибло.

По информации Госавтоинспекции по Тюменской области, около 21:00 на Червишевском тракте 33-летний водитель «Toyota Camry» сбил перебегавшего дорогу лося.

На место столкновения прибыла «скорая», которая доставила пострадавшего водителя в больницу. Лось погиб.

По словам пресс-секретаря департамента здравоохранения Тюменской области, пациент доставлен в ОКБ № 2 с множественными травмами и травматическим шоком.

После выздоровления автомобилиста заставят возместить ущерб государству, причиненный убийством животного. Страховая компания пострадавшего выплатит 80 тысяч рублей.

Напомним, несколько недель ранее на трассе в сторону Тобольска «Мазда» также сбила лося. Животное разорвало на части от сильного удара. В автомобиле пострадала семья из четрёх человек, двое из которых - дети.

ИСТОЧНИК KP.RU