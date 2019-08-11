2019-08-11T07:24:03+03:00
Звезды

Тоболяки прочтут детскую литературу на природе

Следующая встреча пройдет также в Аптекарском саду
Мария Васильева
Поделиться:
Тоболяки прочтут детскую литературу на природе. Фото из группы "Типичный Тобольск" в соцсети ВКонтактеТоболяки прочтут детскую литературу на природе. Фото из группы "Типичный Тобольск" в соцсети ВКонтакте
Изменить размер текста:

Тоболяков ждут 31 августа на литературных чтениях на природе «Город-сад». На третьей встрече жителям предлагают прочитать произведения детских писателей в Аптекарском саду (Красноармейская, 6/4). Начало в 15:00, необходима регистрация.

На событии вспомнят истории таких писателей, как Виктора Драгунского, Николая Носова, Тэффи, Эрнеста Сетон-Томпсона. Также каждый может выступить с авторскими произведениями.

— «Город-сад» — это возможность еще раз показать жителям Тобольска, что комфортную городскую среду они создают самостоятельно. Для этого достаточно начать проводить события в определенном месте. И как в лучших романах и рассказах серебряного века, все это действие происходит в саду. А тихая расслабляющая обстановка поможет незнакомым людям завести разговор и объединить единомышленников под «одной крышей». Также для участников это и возможность отточить свои ораторские навыки и поделиться творчеством, — прокомментировала руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске Светлана Спехова.

Чтобы стать участником литературных читок, необходимо подать заявку на сайте TMN-id.ru. Следующая встреча пройдет также в Аптекарском саду в конце сентября. На ней тоболяки исполнят музыкальные композиции о любви и дружбе.

Напомним, первый вечер прошел 26 мая, темой стала современная проза и музыка, на ней выступили подростки. Второй «Город-сад» состоялся на Дне города, 29 июня, на территории тобольского Кремля. Главными слушателями и выступающими стали дети дошкольного возраста и их родители. Всего их посетили 100 человек. Подробнее в группе мультицентра во Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменская ярмарка в сентябре ждёт гостей нефтегазового форума
Водитель «Тойоты» оказался в больницы после столкновения с лосем на трассе под Тюменью
Самолёт до Тюмени из Москвы приземлился в Екатеринбурге из-за сильного тумана
Волонтёры научат тюменок самообследовать грудь
Погода в Тюмени 11 августа: днём будет жарко
В Горнослинкино достраивают долгожданный остановочный павильон
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения тюменца на сотрудника Росгвардии
Разработка тюменских IT-специалистов для записи в медклиники завершает тестирование
Армейские игры в Тюмени проходят на самом высоком уровне
Исторический фильм «Тобол» теперь есть на DVD-дисках
Рекорд тюменских моржей вошёл в Книгу рекордов России
В Тюмени ночью при задержании преступника ранили росгвардейца
Сотрудница тюменского центра «Родник признана «Педагогом ДОбра»
Тюменцы на творческом вечере расскажут о родном крае
Под Тюменью на АрМИ-2019 задействуют более 10 тысяч средств имитации
Сибирско-татарский рэпер из Якушей выпускает альбом «Сыбырстан»
Расписки на сорванных объявлениях: тюменца лишили автомобиля за долги по алиментам
На тюменских улицах пройдет хореографический проект
Погода в Тюмени 10 августа: облачно и небольшой дождь
На тюменских кладбищах разгребают поваленные июньским ураганом деревья
В Тюмени директор турфирмы обманула клиентов на полмиллиона рублей
Шестилетний ишимец выиграл электросамокат благодаря знанию «Конька-Горбунка»
Порядка 700 домов готовы к отопительному сезону в Тюмени
Проект «Красные бренды» набирает обороты
Тюменец чуть не зарезал возлюбленную из-за ее переписки с другом
Стало плохо, потерял сознание: на Тюменской авиабазе умер лесник