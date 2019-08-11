Тоболяки прочтут детскую литературу на природе

СЕГОДНЯ 07:16 2019-08-11T07:24:03+03:00

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Тоболяков ждут 31 августа на литературных чтениях на природе «Город-сад». На третьей встрече жителям предлагают прочитать произведения детских писателей в Аптекарском саду (Красноармейская, 6/4). Начало в 15:00, необходима регистрация.

На событии вспомнят истории таких писателей, как Виктора Драгунского, Николая Носова, Тэффи, Эрнеста Сетон-Томпсона. Также каждый может выступить с авторскими произведениями.

— «Город-сад» — это возможность еще раз показать жителям Тобольска, что комфортную городскую среду они создают самостоятельно. Для этого достаточно начать проводить события в определенном месте. И как в лучших романах и рассказах серебряного века, все это действие происходит в саду. А тихая расслабляющая обстановка поможет незнакомым людям завести разговор и объединить единомышленников под «одной крышей». Также для участников это и возможность отточить свои ораторские навыки и поделиться творчеством, — прокомментировала руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске Светлана Спехова.

Чтобы стать участником литературных читок, необходимо подать заявку на сайте TMN-id.ru. Следующая встреча пройдет также в Аптекарском саду в конце сентября. На ней тоболяки исполнят музыкальные композиции о любви и дружбе.

Напомним, первый вечер прошел 26 мая, темой стала современная проза и музыка, на ней выступили подростки. Второй «Город-сад» состоялся на Дне города, 29 июня, на территории тобольского Кремля. Главными слушателями и выступающими стали дети дошкольного возраста и их родители. Всего их посетили 100 человек. Подробнее в группе мультицентра во Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU