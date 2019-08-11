2019-08-11T06:30:44+03:00
Общество

Волонтёры научат тюменок самообследовать грудь

Проект «Нет раку груди!» помогает выявлять онкологию у женщин
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Волонтёры научат тюменок самообследовать грудь. Фото с сайта pixabay.comВолонтёры научат тюменок самообследовать грудь. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Активисты научат жительниц Тюменской области ощупывать грудь ради их здоровья в рамках проекта «Нет раку груди!». С ноября 2018 года у тюменок выявлено 475 случаев патологии молочных желез. 283 случая диагностированы впервые, у семи женщин обнаружили рак на ранней стадии.

Как рассказала председатель правления Тюменской областной профессиональной сестринской организации Раиса Куликова, социальный всеобуч «Нет раку груди!» реализуется в Тюмени и 22 муниципальных образованиях с ноября 2018 года на средства президентского гранта. Инструкторы обучили волонтёров из числа медиков и начали работу на местах. Они выходят в организации и рассказывают людям, что нужно сделать, чтобы быть здоровым. В эту работу вовлекаются также работники ФАПов в селах.

С начала реализации проекта волонтеры провели 5 тысяч 790 встреч, 43 тысяч 548 женщин научились самообследованию молочных желез, в том числе более 2 тыс. школьниц старше 15 лет.

Добавим, что ежегодно в мире регистрируется 1 млн 250 новых случаев рака груди, из них 54 тысяч – в России. С возрастом риск возникновения патологии увеличивается - 77% заболевших старше 50 лет, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменская ярмарка в сентябре ждёт гостей нефтегазового форума
Водитель «Тойоты» оказался в больницы после столкновения с лосем на трассе под Тюменью
Самолёт до Тюмени из Москвы приземлился в Екатеринбурге из-за сильного тумана
Тоболяки прочтут детскую литературу на природе
Погода в Тюмени 11 августа: днём будет жарко
В Горнослинкино достраивают долгожданный остановочный павильон
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения тюменца на сотрудника Росгвардии
Разработка тюменских IT-специалистов для записи в медклиники завершает тестирование
Армейские игры в Тюмени проходят на самом высоком уровне
Исторический фильм «Тобол» теперь есть на DVD-дисках
Рекорд тюменских моржей вошёл в Книгу рекордов России
В Тюмени ночью при задержании преступника ранили росгвардейца
Сотрудница тюменского центра «Родник признана «Педагогом ДОбра»
Тюменцы на творческом вечере расскажут о родном крае
Под Тюменью на АрМИ-2019 задействуют более 10 тысяч средств имитации
Сибирско-татарский рэпер из Якушей выпускает альбом «Сыбырстан»
Расписки на сорванных объявлениях: тюменца лишили автомобиля за долги по алиментам
На тюменских улицах пройдет хореографический проект
Погода в Тюмени 10 августа: облачно и небольшой дождь
На тюменских кладбищах разгребают поваленные июньским ураганом деревья
В Тюмени директор турфирмы обманула клиентов на полмиллиона рублей
Шестилетний ишимец выиграл электросамокат благодаря знанию «Конька-Горбунка»
Порядка 700 домов готовы к отопительному сезону в Тюмени
Проект «Красные бренды» набирает обороты
Тюменец чуть не зарезал возлюбленную из-за ее переписки с другом
Стало плохо, потерял сознание: на Тюменской авиабазе умер лесник