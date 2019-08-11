Волонтёры научат тюменок самообследовать грудь

СЕГОДНЯ 06:29 2019-08-11T06:30:44+03:00

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Активисты научат жительниц Тюменской области ощупывать грудь ради их здоровья в рамках проекта «Нет раку груди!». С ноября 2018 года у тюменок выявлено 475 случаев патологии молочных желез. 283 случая диагностированы впервые, у семи женщин обнаружили рак на ранней стадии.

Как рассказала председатель правления Тюменской областной профессиональной сестринской организации Раиса Куликова, социальный всеобуч «Нет раку груди!» реализуется в Тюмени и 22 муниципальных образованиях с ноября 2018 года на средства президентского гранта. Инструкторы обучили волонтёров из числа медиков и начали работу на местах. Они выходят в организации и рассказывают людям, что нужно сделать, чтобы быть здоровым. В эту работу вовлекаются также работники ФАПов в селах.

С начала реализации проекта волонтеры провели 5 тысяч 790 встреч, 43 тысяч 548 женщин научились самообследованию молочных желез, в том числе более 2 тыс. школьниц старше 15 лет.

Добавим, что ежегодно в мире регистрируется 1 млн 250 новых случаев рака груди, из них 54 тысяч – в России. С возрастом риск возникновения патологии увеличивается - 77% заболевших старше 50 лет, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU