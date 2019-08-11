2019-08-11T05:31:38+03:00
Общество

Погода в Тюмени 11 августа: днём будет жарко

Ветер южных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Тюмени 11 августа: днём будет жарко. Фото с сайта pixabay.comПогода в Тюмени 11 августа: днём будет жарко. Фото с сайта pixabay.com
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В воскресенье 11 августа в Тюмени с утра солнечная погода без осадков. Днём синоптики обещают жару. Ветер южный, юго-восточный 2-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +27 градусов.

В Тюменской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20, +25 градусов.

Дата 11 августа примечательна первыми настоящими заморозками, которые в старину на Руси называли калинниками. Эти заморозки были опасны для посевов, поэтому от них старались уберечься. Считается, что с этого дня птицы готовятся к перелету на юг: прекращают пение и собираются в стаи в предчувствии скорой осени. Созревала калина. На Руси народ знал множество блюд из этой ягоды: пироги, кисели, варенья, настойки.

Еще в этот день на горизонте полыхают зарницы – отблески далеких молний. Но, как правило, грозы быстро проходят, а ночи с 10 на 11 августа необыкновенно тихие и ясные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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