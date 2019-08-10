2019-08-10T18:27:10+03:00
Общество

В Горнослинкино достраивают долгожданный остановочный павильон

Автобусы начнут заезжать в село
Алена Кульмухаметова
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В Горнослинкино достраивают долгожданный остановочный павильон. Фото с сайта pixabay.comВ Горнослинкино достраивают долгожданный остановочный павильон. Фото с сайта pixabay.com
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Жители Горнослинкино Уватского района больше не будут отрезаны от автобусного сообщения. Строительство остановочного комплекса и разворотной площадки по улице Свердлова в селе подходит к завершению.

Ранее у поворота на Горнослинкино был демонтирован остановочный комплекс, а ближайшие остановки находятся на расстоянии 30 – 40 км. Автобусы, следующие по межмуниципальному маршруту, не могли заезжать в село из-за отсутствия остановки. Её наличие – одно из обязательных условий для пассажирских перевозок. Когда остановка будет полностью готова, администрация Уватского района направит заявление в главное управление строительства Тюменской области с просьбой включить в межмуниципальный маршрут №541 «Уват – Тобольск» заезд в село.

Напомним, в 2018 году проведен капитальный ремонт участка федеральной дороги Тюмень – Ханты-Мансийск, тогда и была демонтирована остановка у села, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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