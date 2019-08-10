2019-08-10T18:16:36+03:00
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения тюменца на сотрудника Росгвардии

Мужчина был задержан с оружием
Алена Кульмухаметова
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Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения тюменца на сотрудника Росгвардии. Фото с сайта СУ СК по Тюменской областиСледователи возбудили уголовное дело по факту нападения тюменца на сотрудника Росгвардии. Фото с сайта СУ СК по Тюменской области
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Целый арсенал оружия имел при себе задержанный сотрудниками Росгвардии 49-летний велосипедист из Тюмени. Мужчина ранил силовика и был задержан.

Фото с сайта СУ СК по Тюменской области

Фото с сайта СУ СК по Тюменской области

По информации СУ СК по Тюменской области, 10 августа 2019 года около 00 часов 20 минут на улице Интернациональной города Тюмени двое сотрудников Росгвардии остановили для проверки мужчину, который передвигался на велосипеде. Неожиданно он бросил велосипед и скрылся в лесополосе.

На требования правоохранителей выйти и показать документы злоумышленник открыл стрельбу из травматического пистолета.

Фото с сайта СУ СК по Тюменской области

Фото с сайта СУ СК по Тюменской области

В результате один из сотрудников получил ранения. В ответ сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить табельное оружие. Подозреваемый был ранен в ногу. При досмотре у мужчины изъяли два ножа, травматический и сигнальный пистолеты.

Фото с сайта СУ СК по Тюменской области

Фото с сайта СУ СК по Тюменской области

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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