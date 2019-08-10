Разработка тюменских IT-специалистов для записи в медклиники завершает тестирование

СЕГОДНЯ 17:06 2019-08-10T17:06:15+03:00

Аналогов такой системы в сфере частной медицины на сегодня в стране нет

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Новый интернет-портал для записи на приём в медицинские клиники всей России проходит завершающее тестирование и в ближайшее время будет представлен всем пользователям. Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, этот IT-продукт придуман и реализован в Тюмени.

Автор идеи и разработки портала Сергей Гольцов пояснил, что сейчас это портал об эстетической медицине, косметологии и пластической хирургии, где собраны актуальные статьи и полный каталог услуг, врачей и клиник.

- У «Эстетического гида» три составляющих. Он создан для пациентов, медицинских учреждений и специалистов. Первые получают огромный выбор услуг по всей стране и возможность записаться на очный приём. Вторые - рассказать о себе тысячам пациентов по всей стране. Третьи - повысить свой авторитет и получить отзывы о своей работе. На сегодня портал объединяет клиники в 100 городах страны.

Портал напоминает поисковые системы для путешественников, с обязательными отзывами, в данном случае о работе клиник, которые оставляют реальные пациенты. Таким образом, у каждого медучреждения будет свое место в рейтинге. Аналогов такой системы, как «Эстетический гид» в сфере частной медицины на сегодня в стране нет.

ИСТОЧНИК KP.RU