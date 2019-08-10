Армейские игры в Тюмени проходят на самом высоком уровне

СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-10T16:55:13+03:00

Изменить размер текста: A A

На Армейские международные игры в Тюменскую область прибыли команды из разных стран, в том числе из Лаоса, Вьетнама и Киргизии. Множество наземной и воздушной техники и интерактивных зон не оставили равнодушными взрослых и маленьких зрителей игр.

Соревнования в дисциплине «Инженерная формула» на озере Андреевское прошли на самом высоком уровне. Об этом заявил начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант, выпускник ТВВИКУ Юрий Ставицкий.

Генерал также отметил, что подготовка на базе нашего военно-инженерного командного училища проходила серьезно. На играх требования безопасности не были нарушены и все упражнения в нормативах выполнены с высоким качеством. Не пострадали ни люди, ни техника. В этом году для большей зрелищности были увеличены параметры соревнований.

Команду из Китая поддерживают болельщики. Фото из открытых источников

К примеру, добавлены установки разминирования и гусеничные транспортеры Напомним, сильнейшими в этой дисциплине стали россияне, второе место у Беларуси, третье - Китайской Народной Республике. Юрий Ставицкий заверил, что в 2020 году состязания будут еще интереснее.

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев поделился мнением, что для тюменцев Армейские международные игры - это большое и увлекательное зрелище, которое позволяет увидеть, на что способна техника инженерных войск. Он также добавил, что Тюменское высшее военно-инженерное командное училище готовит специалистов для тридцати стран.

Добавим, что финал Международного этапа Армейских игр «Инженерная формула» в Тюмени посетило 4000 зрителей. Напомним, финалы Армейских международных игр по дисциплинам «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» проходят в Тюменской области, которая в августе 2019 года отмечает 75-летие, 10-11 августа. Вход на соревнования бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU