2019-08-10T16:55:13+03:00
Общество

Армейские игры в Тюмени проходят на самом высоком уровне

Россия заняла первое место в «Инженерной формуле»
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
АрМИ не оставили равнодушными взрослых и маленьких зрителей. Фото из открытых источниковАрМИ не оставили равнодушными взрослых и маленьких зрителей. Фото из открытых источников
Изменить размер текста:

На Армейские международные игры в Тюменскую область прибыли команды из разных стран, в том числе из Лаоса, Вьетнама и Киргизии. Множество наземной и воздушной техники и интерактивных зон не оставили равнодушными взрослых и маленьких зрителей игр.

Соревнования в дисциплине «Инженерная формула» на озере Андреевское прошли на самом высоком уровне. Об этом заявил начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант, выпускник ТВВИКУ Юрий Ставицкий.

Генерал также отметил, что подготовка на базе нашего военно-инженерного командного училища проходила серьезно. На играх требования безопасности не были нарушены и все упражнения в нормативах выполнены с высоким качеством. Не пострадали ни люди, ни техника. В этом году для большей зрелищности были увеличены параметры соревнований.

Команду из Китая поддерживают болельщики. Фото из открытых источников

Команду из Китая поддерживают болельщики. Фото из открытых источников

К примеру, добавлены установки разминирования и гусеничные транспортеры Напомним, сильнейшими в этой дисциплине стали россияне, второе место у Беларуси, третье - Китайской Народной Республике. Юрий Ставицкий заверил, что в 2020 году состязания будут еще интереснее.

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев поделился мнением, что для тюменцев Армейские международные игры - это большое и увлекательное зрелище, которое позволяет увидеть, на что способна техника инженерных войск. Он также добавил, что Тюменское высшее военно-инженерное командное училище готовит специалистов для тридцати стран.

Добавим, что финал Международного этапа Армейских игр «Инженерная формула» в Тюмени посетило 4000 зрителей. Напомним, финалы Армейских международных игр по дисциплинам «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» проходят в Тюменской области, которая в августе 2019 года отмечает 75-летие, 10-11 августа. Вход на соревнования бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Горнослинкино достраивают долгожданный остановочный павильон
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения тюменца на сотрудника Росгвардии
Разработка тюменских IT-специалистов для записи в медклиники завершает тестирование
Исторический фильм «Тобол» теперь есть на DVD-дисках
Рекорд тюменских моржей вошёл в Книгу рекордов России
В Тюмени ночью при задержании преступника ранили росгвардейца
Сотрудница тюменского центра «Родник признана «Педагогом ДОбра»
Тюменцы на творческом вечере расскажут о родном крае
Под Тюменью на АрМИ-2019 задействуют более 10 тысяч средств имитации
Сибирско-татарский рэпер из Якушей выпускает альбом «Сыбырстан»
Расписки на сорванных объявлениях: тюменца лишили автомобиля за долги по алиментам
На тюменских улицах пройдет хореографический проект
Погода в Тюмени 10 августа: облачно и небольшой дождь
На тюменских кладбищах разгребают поваленные июньским ураганом деревья
В Тюмени директор турфирмы обманула клиентов на полмиллиона рублей
Шестилетний ишимец выиграл электросамокат благодаря знанию «Конька-Горбунка»
Порядка 700 домов готовы к отопительному сезону в Тюмени
Проект «Красные бренды» набирает обороты
Тюменец чуть не зарезал возлюбленную из-за ее переписки с другом
Стало плохо, потерял сознание: на Тюменской авиабазе умер лесник