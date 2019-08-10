СЕГОДНЯ 15:47 2019-08-10T15:47:28+03:00

Исторический фильм «Тобол» теперь есть на DVD-дисках. Фото с сайта film.ru

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Полнометражная историческая картина «Тобол» по мотивам одноименного романа Алексея Иванова, часть которого снималась и в Тюменской области, вскоре появится в продаже на DVD-дисках. Напомним, выход восьмисерийной версии сюжета по фильму планируется в ноябре-декабре 2019 года. «Тобо л» — российская историческая драма режиссёра Игоря Зайцева, снятая кинокомпанией «Соливс». В российском прокате с 21 февраля 2019 года.

Роман «Тобол» (2017) вырос из идеи Олега Урушева и киносценария, который он заказал пермскому писателю А. Иванову. Фильм основан на реальных исторических событиях начала XVIII века. Ввиду огромного объема книги идут съёмки её в виде телесериала по мотивам романа. По окончании кинопроката расширенная телеверсия фильма будет демонстрироваться на «Первом канале».

А на сегодняшний день продюсерская компания «Соливс» приступила к съёмкам комедии «12 стульев» по знаменитому роману Ильфа и Петрова. В новой киноверсии главные роли исполнят Дмитрий Нагиев и Дмитрий Назаров, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU