2019-08-10T15:47:28+03:00
Звезды

Исторический фильм «Тобол» теперь есть на DVD-дисках

Этой зимой ценители кино могут посмотреть восьмисерийную версию картины
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Исторический фильм «Тобол» теперь есть на DVD-дисках. Фото с сайта film.ruИсторический фильм «Тобол» теперь есть на DVD-дисках. Фото с сайта film.ru
Изменить размер текста:

Полнометражная историческая картина «Тобол» по мотивам одноименного романа Алексея Иванова, часть которого снималась и в Тюменской области, вскоре появится в продаже на DVD-дисках. Напомним, выход восьмисерийной версии сюжета по фильму планируется в ноябре-декабре 2019 года. «Тобо л» — российская историческая драма режиссёра Игоря Зайцева, снятая кинокомпанией «Соливс». В российском прокате с 21 февраля 2019 года.

Роман «Тобол» (2017) вырос из идеи Олега Урушева и киносценария, который он заказал пермскому писателю А. Иванову. Фильм основан на реальных исторических событиях начала XVIII века. Ввиду огромного объема книги идут съёмки её в виде телесериала по мотивам романа. По окончании кинопроката расширенная телеверсия фильма будет демонстрироваться на «Первом канале».

А на сегодняшний день продюсерская компания «Соливс» приступила к съёмкам комедии «12 стульев» по знаменитому роману Ильфа и Петрова. В новой киноверсии главные роли исполнят Дмитрий Нагиев и Дмитрий Назаров, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Горнослинкино достраивают долгожданный остановочный павильон
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения тюменца на сотрудника Росгвардии
Разработка тюменских IT-специалистов для записи в медклиники завершает тестирование
Армейские игры в Тюмени проходят на самом высоком уровне
Рекорд тюменских моржей вошёл в Книгу рекордов России
В Тюмени ночью при задержании преступника ранили росгвардейца
Сотрудница тюменского центра «Родник признана «Педагогом ДОбра»
Тюменцы на творческом вечере расскажут о родном крае
Под Тюменью на АрМИ-2019 задействуют более 10 тысяч средств имитации
Сибирско-татарский рэпер из Якушей выпускает альбом «Сыбырстан»
Расписки на сорванных объявлениях: тюменца лишили автомобиля за долги по алиментам
На тюменских улицах пройдет хореографический проект
Погода в Тюмени 10 августа: облачно и небольшой дождь
На тюменских кладбищах разгребают поваленные июньским ураганом деревья
В Тюмени директор турфирмы обманула клиентов на полмиллиона рублей
Шестилетний ишимец выиграл электросамокат благодаря знанию «Конька-Горбунка»
Порядка 700 домов готовы к отопительному сезону в Тюмени
Проект «Красные бренды» набирает обороты
Тюменец чуть не зарезал возлюбленную из-за ее переписки с другом
Стало плохо, потерял сознание: на Тюменской авиабазе умер лесник