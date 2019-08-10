Рекорд тюменских моржей вошёл в Книгу рекордов России

СЕГОДНЯ 13:25 2019-08-10T13:25:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменские моржи заявили о себе на всю страну. Книга рекордов России официально признала самый массовый заплыв с флагами на озере Чемпионов в Тюмени в День России национальным рекордом. Об этом стало известно из письма редакции Книги.

- После тщательного изучения всех представленных доказательств в связи с заявкой №15.328 «Самый массовый водный парад пловцов с государственными флагами» – 102 участника (с государственными флагами РФ 12 июня 2019 года на озере Чемпионов, Тюмень) сегодня, 7 августа 2019 года, по представлению отдела экспертиз редколлегией «Книги рекордов России» было принято решение о признании заявки официальным рекордом России (решение единогласное). Доказательная база была признана в основном соответствующей предоставленным правилам по части доказательного материала с учетом открытия новой заявительной категории. Тюменских моржей редакторы Книги рекордов поздравили с достижением и пожелали новых побед.

Напомним, новый рекорд установили тюменские моржи 12 июня, в День России, на базе центра закаливания и плавания в ледяной воде «АквАйСпорт-Тюмень». В рекордном заплыве приняли участие любители закаливания из Екатеринбурга, Кургана, Урая и Челябинской области.

Самыми младшие участниками рекорда стали Софья Кутыпатова (11 лет), Карина Караман (12 лет), Владислав Окунев (13 лет), самый возрастной участник Сергей Фёдоров (69 лет), сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU