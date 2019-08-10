2019-08-10T15:27:46+03:00
Происшествия

В Тюмени ночью при задержании преступника ранили росгвардейца

Жизнь мужчины вне опасности
Алена Кульмухаметова
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У мужчины изъяли оружие. Фото предоставлено РосгвардиейУ мужчины изъяли оружие. Фото предоставлено Росгвардией
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Обычное патрулирование улиц ночной Тюмени завершилось для 24-летнего сотрудника Росгвардии перестрелкой и ранением. Вооружённый преступник задержан.

В пресс-службе Росгвардии по Тюменской области сообщили, что сегодня ночью вТюмени, экипаж Росгвардии патрулировал улицы города. Около половины первого часа ночи на улице Интернациональная росгвардейцы заметили у одного из жилых домов подозрительного мужчину. При приближении сотрудников, он кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, при этом ранив одного из патрульных.

Помимо пистолета у мужчины оказался нож. Фото предоставлено Росгвардией

Помимо пистолета у мужчины оказался нож. Фото предоставлено Росгвардией

В ответ силовики также открыли стрельбу по ногам злоумышленника и ранили его. Нападавший был задержан и обезоружен. Им оказался 49-летний житель Тюмени. С ранением его доставили в больницу. Жизни сотрудника Росгвардии ничего не угрожает.

На место происшествия вызваны бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа полиции Тюмени. Сотрудники инженерно–технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области обследовали брошенный задержанным предмет, им оказался рюкзак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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