Сотрудница тюменского центра «Родник признана «Педагогом ДОбра»
Социальный педагог центра «Родник» из Тюмени Елена Тухтабаева стала участницей ежегодного конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования сферы отдыха и оздоровления детей «Педагог ДОбра».
Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, жюри оценило ее визитную карточку, презентацию образовательной программы и открытое занятие «Сюжетная аппликация. Радужная улитка».
Педагог на занятиях знакомит своих подопечных с разными видами аппликации. Кроме того, ребята танцуют, узнают порядок цветов в радуге и мастерят портреты сказочной улитки и ее друзей в технике аппликации из ткани.
Добавим, что Елена Тухтабаева с июля 2016 года работает педагогом в АУ СОН ТО «ОРЦ Родник». В 2018 году ее авторская программа «Цветной лоскуток» была опубликована в методическом сборнике «Особенности реабилитации школьников в каникулярный период».
ИСТОЧНИК KP.RU