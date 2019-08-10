2019-08-10T11:22:36+03:00
Общество

Сотрудница тюменского центра «Родник признана «Педагогом ДОбра»

Женщина мастерит со своими подопечными улиток
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На занятиях педагог создаёт аппликации улиток. Фото с сайта pixabay.comНа занятиях педагог создаёт аппликации улиток. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Социальный педагог центра «Родник» из Тюмени Елена Тухтабаева стала участницей ежегодного конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования сферы отдыха и оздоровления детей «Педагог ДОбра».

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, жюри оценило ее визитную карточку, презентацию образовательной программы и открытое занятие «Сюжетная аппликация. Радужная улитка».

Педагог на занятиях знакомит своих подопечных с разными видами аппликации. Кроме того, ребята танцуют, узнают порядок цветов в радуге и мастерят портреты сказочной улитки и ее друзей в технике аппликации из ткани.

Добавим, что Елена Тухтабаева с июля 2016 года работает педагогом в АУ СОН ТО «ОРЦ Родник». В 2018 году ее авторская программа «Цветной лоскуток» была опубликована в методическом сборнике «Особенности реабилитации школьников в каникулярный период».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени ночью при задержании преступника ранили росгвардейца
Тюменцы на творческом вечере расскажут о родном крае
Под Тюменью на АрМИ-2019 задействуют более 10 тысяч средств имитации
Сибирско-татарский рэпер из Якушей выпускает альбом «Сыбырстан»
Расписки на сорванных объявлениях: тюменца лишили автомобиля за долги по алиментам
На тюменских улицах пройдет хореографический проект
Погода в Тюмени 10 августа: облачно и небольшой дождь
На тюменских кладбищах разгребают поваленные июньским ураганом деревья
В Тюмени директор турфирмы обманула клиентов на полмиллиона рублей
Шестилетний ишимец выиграл электросамокат благодаря знанию «Конька-Горбунка»
Порядка 700 домов готовы к отопительному сезону в Тюмени
Проект «Красные бренды» набирает обороты
Тюменец чуть не зарезал возлюбленную из-за ее переписки с другом
Стало плохо, потерял сознание: на Тюменской авиабазе умер лесник