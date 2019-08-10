Сотрудница тюменского центра «Родник признана «Педагогом ДОбра»

СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-10T11:22:36+03:00

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Социальный педагог центра «Родник» из Тюмени Елена Тухтабаева стала участницей ежегодного конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования сферы отдыха и оздоровления детей «Педагог ДОбра».

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, жюри оценило ее визитную карточку, презентацию образовательной программы и открытое занятие «Сюжетная аппликация. Радужная улитка».

Педагог на занятиях знакомит своих подопечных с разными видами аппликации. Кроме того, ребята танцуют, узнают порядок цветов в радуге и мастерят портреты сказочной улитки и ее друзей в технике аппликации из ткани.

Добавим, что Елена Тухтабаева с июля 2016 года работает педагогом в АУ СОН ТО «ОРЦ Родник». В 2018 году ее авторская программа «Цветной лоскуток» была опубликована в методическом сборнике «Особенности реабилитации школьников в каникулярный период».

ИСТОЧНИК KP.RU