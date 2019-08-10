СЕГОДНЯ 10:51 2019-08-10T10:53:21+03:00

Под Тюменью на АрМИ-2019 задействуют более 10 тысяч средств имитации Фото: Алексей КОСЕНЧУК

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В небывалых по своей масштабности и зрелищности армейских играх задействуют более 10 тысяч различных средств имитации в финале конкурса АрМИ-2019. Финалы конкурсов «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» состоятся 10 и 11 августа на полигоне «Андреевский» под Тюменью.

Начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения Тюменского высшего военного инженерного командного училища капитан Сергей Тихоненко сообщил, что более 20 тысяч различных средств имитации задействуют организаторы в финале конкурсов «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут». Состязания пройдут под Тюменью в рамках Армейских международных игр – 2019

- Для создания обстановки, максимально приближенной боевой, будет использовано более 10 тысяч различных средств имитации. Это шашки ШИРАС, мины ИМ-82, ИМ-100, для имитации разрывов противопехотных мин, ракетно-бомбовых ударов штурмовой авиации с использованием вертолетной системы минирования. Также задействованы штатные 125-мм холостые выстрелы к танкам Т-72Б3 и патроны к стрелковому оружию различной номенклатуры, - заявил он.

Также стало известно, что все участники, в том числе иностранные, обеспечены комплектами российской боевой экипировки «Ратник-2», которая обеспечит защиту участников конкурсов.

Добавим, что Армейские международные игры проводятся в 2019 году в пятый раз. Конкурсы пройдут на территории 10 государств: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана.

ИСТОЧНИК KP.RU