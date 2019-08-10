2019-08-10T09:29:01+03:00
Звезды

Сибирско-татарский рэпер из Якушей выпускает альбом «Сыбырстан»

Музыку и тексты он пишет сам
Алена Кульмухаметова
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Сибирско-татарский рэпер из Якушей выпускает альбом «Сыбырстан». Фото с сайта pixabay.comСибирско-татарский рэпер из Якушей выпускает альбом «Сыбырстан». Фото с сайта pixabay.com
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Свой первый альбом на родном языке «Сыбырстан» готовит к выпуску исполнитель сибирско-татарского рэпа Рузиль Бикиняев из деревни Якуши Тюменского района.

Певцу 22 года и он давно увлечен хип-хоп-культурой, сам пишет музыку и тексты. Свой рэп Рузиль Бикиняев читает на родном языке. Чтобы обогатить словарный запас, он дополнительно изучает сибирско-татарский язык.

В песнях молодой человек призывает сверстников знать свои корни и любить родной язык. Сейчас Рузиль Бикиняев готовит к выпуску первого альбома, который назвал «Сыбырстан», сообщает информационное агенство «Тюменская линия».

Добавим, что Рузиль своим рэпом накануне открыл XII международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар «Искер-жыен», который прошёл в Тобольском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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