2019-08-10T08:14:53+03:00
Общество

Расписки на сорванных объявлениях: тюменца лишили автомобиля за долги по алиментам

Женщина не могла собрать детей в школу
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Расписки на сорванных объявлениях: тюменца лишили автомобиля за долги по алиментам. Фото с сайта r72.fssprus.ruРасписки на сорванных объявлениях: тюменца лишили автомобиля за долги по алиментам. Фото с сайта r72.fssprus.ru
Изменить размер текста:

Выгнал жену с двумя детьми из дома, привёл к себе другую женщину с ребёнком и не желал платить алименты на своих детей житель Тюмени автомобиля.

Как сообщает УФССП по Тюменской области, бывшей жене пришлось снимать небольшую квартиру и работать на двух работах, но ей все равно пришлось подать в суд иск на взыскание алиментов. Задолженность была насчитана за два года и составила около 200 тысяч рублей. Мужчина оплачивал алименты своим детям от случая к случаю, причем передавая по одной тысяче рублей бывшей жене, требуя от нее немедленные расписки, а той приходилось писать их тут же, на сорванных со столбов объявлениях, на старых кассовых чеках. Изучив имущественное положение должника, приставы установили, что мужчина официально не трудоустроен, является бывшим предпринимателем, занимался грузоперевозками, ИП закрыл, расчетные счета в банках пусты, имеет долги, но есть главное богатство должника – несколько стареньких машин.

В отношении автомобилей было вынесено постановление о запрете регистрационных действий, а затем и выставлено требование предоставить одну из машин для ареста. Во дворе частного дома должника был составлен акт описи-ареста Лады одиннадцатой мождели, после чего авто было изъято и отправлено на спецстоянку для дальнейшей реализации.

В настоящее время автомобиль продан, вся сумма алиментов перечислена бывшей жене для сборов детей в школу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени ночью при задержании преступника ранили росгвардейца
Сотрудница тюменского центра «Родник признана «Педагогом ДОбра»
Тюменцы на творческом вечере расскажут о родном крае
Под Тюменью на АрМИ-2019 задействуют более 10 тысяч средств имитации
Сибирско-татарский рэпер из Якушей выпускает альбом «Сыбырстан»
На тюменских улицах пройдет хореографический проект
Погода в Тюмени 10 августа: облачно и небольшой дождь
На тюменских кладбищах разгребают поваленные июньским ураганом деревья
В Тюмени директор турфирмы обманула клиентов на полмиллиона рублей
Шестилетний ишимец выиграл электросамокат благодаря знанию «Конька-Горбунка»
Порядка 700 домов готовы к отопительному сезону в Тюмени
Проект «Красные бренды» набирает обороты
Тюменец чуть не зарезал возлюбленную из-за ее переписки с другом
Стало плохо, потерял сознание: на Тюменской авиабазе умер лесник