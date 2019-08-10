Расписки на сорванных объявлениях: тюменца лишили автомобиля за долги по алиментам

СЕГОДНЯ 08:14 2019-08-10T08:14:53+03:00

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Выгнал жену с двумя детьми из дома, привёл к себе другую женщину с ребёнком и не желал платить алименты на своих детей житель Тюмени автомобиля.

Как сообщает УФССП по Тюменской области, бывшей жене пришлось снимать небольшую квартиру и работать на двух работах, но ей все равно пришлось подать в суд иск на взыскание алиментов. Задолженность была насчитана за два года и составила около 200 тысяч рублей. Мужчина оплачивал алименты своим детям от случая к случаю, причем передавая по одной тысяче рублей бывшей жене, требуя от нее немедленные расписки, а той приходилось писать их тут же, на сорванных со столбов объявлениях, на старых кассовых чеках. Изучив имущественное положение должника, приставы установили, что мужчина официально не трудоустроен, является бывшим предпринимателем, занимался грузоперевозками, ИП закрыл, расчетные счета в банках пусты, имеет долги, но есть главное богатство должника – несколько стареньких машин.

В отношении автомобилей было вынесено постановление о запрете регистрационных действий, а затем и выставлено требование предоставить одну из машин для ареста. Во дворе частного дома должника был составлен акт описи-ареста Лады одиннадцатой мождели, после чего авто было изъято и отправлено на спецстоянку для дальнейшей реализации.

В настоящее время автомобиль продан, вся сумма алиментов перечислена бывшей жене для сборов детей в школу.

ИСТОЧНИК KP.RU